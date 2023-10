Dân mạng cười ngất với màn văn nghệ mừng 20/10 của các quý ông

Cư dân mạng đang thích thú chia sẻ các đoạn video hài hước ghi cảnh các quý ông tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày lễ 20/10.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang là một trong những chủ đề được quan tâm nhất mấy ngày gần đây. Bên cạnh việc chuẩn bị quà cáp, nhiều quý ông còn tốn kha khá tâm tư để tổ chức buổi lễ kỷ niệm vui vẻ, độc đáo nhằm "mua lấy tiếng cười của chị em".

Mạng xã hội đang chia sẻ những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hài hước và dễ thương của nhóm 6 quý ông đang miệt mài tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày lễ 20/10 sắp tới.