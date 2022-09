Dân mạng chê giọng hát Thủy Tiên, 15 năm cầm mic vẫn chưa ưng

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn clip, giọng hát của Thủy Tiên bị chê không hay, không rõ lời bài hát. Phần lớn người nghe "ú ớ" vì sau khi kết thúc clip, họ vẫn không biết Thủy Tiên đang hát bài gì.