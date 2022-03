Dân mạng chê chủ nhân hit 'Đế Vương' hát kém xa Nam Em

Tuy nhiên mới đây, đoạn clip Đình Dũng - chủ nhân của bản hit Đế Vương - trình diễn chính bản hit này tại một show diễn ở Đà Lạt lại gây tranh cãi. Đa phần các bình luận của cư dân mạng là các lời chê gửi đến Đình Dũng.

Đình Dũng trình diễn bản hit Đế Vương tại 1 show diễn ở Đà Lạt

Có thể thấy Đình Dũng hát chính bản hit của anh với một thái độ như đang "trả bài", không cảm xúc và trôi tuột.

Một số bình luận từ dân mạng:

- Không bằng mình hát karaoke

- Hát mà làm cho người ta không muốn nghe lại