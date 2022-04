Dân mạng bóc mẽ Sơn Tùng tiếp tục 'đạo nhái' G-Dragon từ thời ô kìa

Tối 13/4, Sơn Tùng M-TP có động thái "hâm nóng" cho màn comeback của anh với ca khúc There's No One At All. Được biết, đây là sản phẩm 100% tiếng Anh đầu tiên của anh, do chính nam ca sĩ sáng tác và thực hiện phần hòa âm phối khí.

Đến tối nay, ekip tiếp tục hé lộ tạo hình mới nhất của nam ca sĩ trên trang cá nhân.