Dân làng chài kiếm được bộn tiền nhờ loại rau 'lộc biển'

một giờ trước Xã hội

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết, dịch Covid-19 đã khiến hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ công an mắc, nghi mắc SARS-CoV-2, 17 người hi sinh, tử vong liên quan đến đại dịch.