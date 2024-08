Dẫn khách đi mua nhà, người môi giới tá hỏa thấy chủ nhà tử vong

Ngày 31/8, một lãnh đạo UBND phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo vị lãnh đạo UBND phường Tân An, sự việc xảy ra chiều 30/8, một người làm nghề môi giới bất động sản dẫn khách đến mua căn nhà nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân An), phát hiện chủ nhà tử vong bên trong nên trình báo công an.