Dàn idol SM tung ảnh 'nhá hàng' Season's Greeting 2022: aespa gây sốt ngay trong lần đầu mở bán nhưng Knet lại chú ý hơn đến sự 'mất tích' của Lucas

Cứ đến mỗi dịp cuối năm, ngoài sự háo hức chờ đợi dành cho các lễ trao giải âm nhạc, cộng đồng fan Kpop cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho kế hoạch phát hành Season's Greetings từ nhóm nhạc, ca sĩ mà họ yêu thích. Dù có giá khá đắt so với các món goods chính thức khác nhưng Season's Greetings vẫn được rất nhiều người hâm mộ mong ngóng và tìm mua mỗi năm vì nó bao gồm nhiều vật dụng thiết thực từ lịch bàn cho đến nhật ký, sổ tay, planner hay thậm chí là cả miếng lót chuột, giấy note, bút,... với những hình ảnh và ký hiệu đặc trưng của idol được in trực tiếp lên đó và sẽ đồng hành cùng các fan trong suốt 1 năm.

Trong ngày đầu tiên của tháng 11, khi mà chỉ còn đúng 2 tháng nữa chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với năm 2021, SM Entertainment đã tung ra bộ ảnh "nhá hàng" cho Season's Greeting 2022 của các nghệ sĩ trực thuộc. Sẽ có tổng cộng 10 nhóm nhạc SM phát hành Season's Greeting cho năm mới 2022, và tất cả sẽ được mở đặt hàng trước bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 sắp tới.

Cùng điểm qua những hình ảnh đầu tiên vừa được công bố cho Season's Greeting 2022 của dàn nghệ sĩ đến từ SM Entertainment!

TVXQ

(Chưa tung ảnh chính thức)

Super Junior

SNSD-Oh!GG

SHINee