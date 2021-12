Dân "gõ cửa" khắp nơi xin được cấp sổ đỏ cho mảnh đất khai hoang hơn 30 năm

Your browser does not support the audio element.

Theo phản ánh của ông Hồ Văn Trình (trú tại tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), vào năm 1991, vợ chồng ông có khai hoang thửa đất tại thôn Ái Tử (huyện Triệu Phong) với diện tích hơn 2.600 m2. Sau đó, gia đình ông Trình san lấp mặt bằng, đến năm 1992 tiến hành làm nhà cấp 4, nhà kho, nhà xưởng để sản xuất gạch, trồng cây và sử dụng đất ổn định từ đó đến nay.

Năm 2020, ông Trình nộp hồ sơ làm sổ đỏ cho mảnh đất trên nhưng không được giải quyết.

Tháng 4/2020, UBND huyện Triệu Phong có văn bản trả lời với nội dung: Lô đất của ông Trình trình bày là không đúng thực tế, thửa đất đó do Công ty CP xây dựng số 6 sử dụng.