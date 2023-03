Dẫn giải nhiều người từ Tịnh thất Bồng Lai đến trụ sở công an để điều tra

Chiều 17/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, 3 ngày trước, cơ quan an ninh điều tra phối hợp cùng nhiều đơn vị đã dẫn giải những người sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc (nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) về Công an huyện Đức Hòa để xác minh một số nội dung liên quan đến các tố cáo về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an dẫn giải những người sống tại đây về trụ sở làm việc (Ảnh: CTV).

Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ của bà Cao Thị Cúc do Công an huyện Đức Hòa chuyển giao.