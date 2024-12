Dân chơi Sài Gòn chi 2 tỷ độ xe BMW M4 siêu hiếm, mâm và phanh đắt ngang xe cỡ B

Chiếc BMW M4 được chủ xe mạnh tay chi gần 2 tỷ để nâng cấp nhiều đồ chơi, trong đó riêng bộ mâm và phanh đắt ngang ngửa một chiếc xe hạng B mua mới. Các mẫu xe thể thao của BMW M tại Việt Nam ít được ưa chuộng, một phần do giá bán khá cao dù nhiều đại gia trong nước rất chịu chi cho thú chơi xe. Điển hình như mẫu M4 với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc mẫu M2 chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc được nhập khẩu vào nước ta. Chiếc BMW M4 này là một trong số đó. Đặc biệt hơn, xe có ngoại thất sơn màu đỏ cam - tông màu hiếm thấy trên dòng xe này ở nước ta. Theo tìm hiểu của VietNamNet, mẫu xe này từng được phân phối chính hãng với giá hơn 4 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh, chủ xe phải bỏ ra gần 5 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe. Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Bá Minh Đức (chủ nhân chiếc xe, sống tại TP.HCM) cho biết, sau khi mua xe về, anh cảm thấy trang bị tiêu chuẩn và dáng vẻ nguyên bản của xe chưa ấn tượng, vì vậy anh đã bỏ thêm gần 2 tỷ nâng cấp nhiều món đồ chơi. Theo anh, cảm xúc khi cầm lái chiếc xe mới là thứ giá trị nhất, đặc biệt hơn chiếc xe lại do chính tay mình chăm sóc, nâng cấp cho nó bởi anh cũng là chủ xưởng độ xe có tiếng ở Sài Gòn. Ngoại thất xe mang phong cách coupe thể thao, với cấu hình 2+2 chỗ ngồi. Để tô điểm cho phần đầu xe, mặt ca-lăng đã sơn màu đen bóng thay thay kiểu mạ crôm có phần đơn điệu. Cản trước nâng cấp thêm bộ líp và ốp hốc gió bằng sợi carbon. Tương tự, ốp gương chiếu hậu, líp sườn và mui xe cũng làm từ chất liệu carbon. Đuôi xe vốn đơn giản được bổ sung thêm bộ khuếch tán và cánh gió lớn bên trên. Tính riêng những món đồ trên, chủ xe ước tính tiêu tốn khoảng 200 triệu. Bộ mâm 5 chấu kép 19 inch nguyên bản thay thế bằng bộ mâm 5 chấu dạng chữ Y với kích thước 20 inch, do thương hiệu BBS Dura sản xuất. Riêng bộ mâm này có giá lên tới 300 triệu đồng. Theo lời chủ xe, sắp tới xe sẽ thay sang bộ mâm BBS LM-R có giá ngang ngửa. Bên trong là hệ thống phanh M với đĩa phanh ceramic-carbon có giá tại thị trường nước ngoài khoảng 10.000 USD (tương đương hơn 250 triệu đồng). Như vậy, quá trình nâng cấp “dàn chân” của xe đã tiêu tốn số tiền hơn nửa tỷ đồng. Hệ thống phuộc và nâng hạ gầm mới cũng có giá 300 triệu đồng. Hệ thống ống xả nguyên bản vốn thiết kế để giảm khí thải và âm thanh trầm hơn. Do đó, chủ xưởng độ xe đã chi thêm hơn 100 triệu độ lên bộ pô Meisterschaft để cho ra âm thanh đanh thép, uy lực hơn. Đây là thương hiệu pô của Hàn Quốc nhưng phát triển bởi GTHAUS của Mỹ. Ngoài ra, xe còn nâng cấp bộ làm mát khí nạp của CSF và hệ thống hút khí hiệu suất cao của Eventuri - thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực nâng cấp hiệu suất động cơ xe hơi. Được biết, chỉ riêng hai món đồ này đã có giá quy đổi hơn 100 triệu đồng. Bên trong nội thất của chiếc BMW M4 vốn khá ít trang bị, do đơn vị phân phối chính hãng thời điểm đó tối ưu chi phí để giảm giá thành xe. Để tăng tính thẩm mỹ, anh Đức đã làm mới nhiều chi tiết bằng ốp trang trí sợi carbon. Ghế ngồi thể thao thay bằng ghế mới của mẫu BMW M4 CS, có giá lên tới hơn 200 triệu. Với bộ ghế mới, nội thất xe thêm phần thể thao, cá tính và đặc biệt hơn so với những chiếc M4 còn lại. BMW M4 thế hệ F82 được trang bị động cơ 6 xi-lanh tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 431 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Cỗ máy này kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Theo chia sẻ của chủ xe, động cơ đã được tinh chỉnh để nâng công suất mạnh thêm gần 100 mã lực, tạo ra cảm giác phấn khích hơn khi lái. Do có số lượng ít ỏi tại Việt Nam và hiếm khi xuất hiện trên thị trường xe cũ, giá trị M4 được cho là ít giảm trên thị trường. Năm 2021 từng có chiếc M4 rao bán bởi một tay đua drift nổi tiếng, với giá hơn 3,5 tỷ đồng. Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!