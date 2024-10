Dàn Chị đẹp vồ vập khi thấy Gil Lê vừa xuất hiện, một người có hành động 'khó coi'

Sự xuất hiện của Gil Lê đã tạo thêm không khí náo nhiệt, sôi động cho chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Sau thời gian dài ghi hình, vừa qua, tập đầu tiên của Chị đẹp đạp gió 2024 đã chính thức lên sóng với sự góp mặt của 30 chị đẹp nổi tiếng ở mọi lĩnh vực. Theo thể lệ của cuộc thi năm nay, 2 nữ ca sĩ Mỹ Linh - Thu Phương có vai trò dẫn dắt, kết nối các Chị đẹp và đội hình thành đoàn sẽ phụ thuộc vào cuộc chơi giữa Mỹ Linh và Thu Phương. Trong tập 1, Gil Lê đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các Chị đẹp khi xuất hiện tại phòng chờ chung. Ngay khi thấy Gil Lê xuất hiện, MisThy đã liền tới trêu đùa: "Lên thả thính mỗi người một câu đi". Trước câu nói này, Gil Lê chỉ biết cười trừ ngượng ngùng, đứng chôn chân tại chỗ. Các Chị đẹp khác còn liên tục bày cách giới thiệu có 1-0-2 cho Gil Lê để chào hỏi mọi người như múa lân múa lửa, ke đầu, nhào lộn đếm số. Trước loạt yêu cầu khó nhằn, Gil Lê ngại ngần nói: "Thôi mình để dành màn chào hỏi cho người sau được không ạ". Chia sẻ tại phòng phỏng vấn riêng, Gil Lê cho hay: "Choáng ngợp. Mình bước vào 1 cái là cảm giác rất khác, kiểu 'Wao'. Mắt mình không biết đặt vào điểm nào. Ý là nhìn bên này nhưng tai mình bên đây cũng có những người đang chào đón mình". Chị đại Phương Thanh lập tức hô lên: "Anh Gil Lê của tui đó nha", lúc này Dương Hoàng Yến cũng đáp lời: "Gil Lê của chúng ta!". Chỉ mới vài phút xuất hiện, Gil Lê đã khiến cho nhà chung xáo xào, phần nào chứng minh sự thu hút của ngôi sao sinh năm 1991. Đặc biệt, Gil Lê cùng Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh còn có màn chào hỏi độc nhất tại Chị đẹp đạp gió 2024. Cả hai liên tục cúi rạp người xuống dưới đất để chào đối phương. Hành động này khiến không ít Chị đẹp phải chịu thua và bật cười: "Đang làm cái gì khó coi quá vậy trời?". Gil Lê còn quay qua tra hỏi về việc làm khó hiểu vừa rồi của Đồng Ánh Quỳnh: "Sao vậy. Em làm sao vậy".

Gil Lê lộ biểu cảm gương mặt e ngại ngượng ngùng khi bước vào phòng chờ chung của Chị đẹp đạp gió 2024



Các Chị đẹp liên tục gợi ý những cách lạ có 1-0-2 để chào hỏi mọi người cho Gil Lê



Gil Lê và Đồng Ánh Quỳnh còn có màn giao lưu khiến dàn Chị đẹp ngả mũ xin thua Gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi, Gil Lê khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò người dẫn chương trình. Sau đó Gil Lê dần khẳng định bản thân với tư cách một ca sĩ. Gil Lê từng là rapper của nhóm X5 và để lại dấu ấn trong cộng đồng underground Sài Gòn với hình tượng B-Girl cá tính. Hiện tại, Gil Lê là thành viên duy nhất tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau khi nhóm tan rã. Gil Lê cho biết việc ghi danh Chị đẹp đạp gió là một bước chuyển mình trong âm nhạc đầy táo bạo, với mong muốn có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn của bản thân sau khoảng thời gian chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc.

Gil Lê từng dẫn các chương trình như X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam…

Gil Lê cho biết việc ghi danh Chị đẹp đạp gió là một bước chuyển mình trong âm nhạc Chị đẹp đạp gió 2024 là chương trình truyền hình thực tế quy tụ 30 Chị đẹp, là người nổi tiếng có độ tuổi từ 30, đã và đang hoạt động nhiều năm trong mọi lĩnh vực. Họ sẽ đại diện cho 30 "sức sống" mãnh liệt của nữ giới trong thời đại mới, khi mang màu sắc, cá tính và khí chất khác biệt, họ sẽ cùng nhau tương trợ, biến hóa trong từng màn trình diễn trên sân khấu âm nhạc. Đội hình Chị đẹp mùa 2 là: Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Thiều Bảo Trâm, Vũ Ngọc Anh, Thảo Trang, Gil Lê, Hạnh Sino, Xuân Nghi, DJ Mie, Dương Hoàng Yến, Thu Ngọc, Hậu Hoàng, cựu VĐV Thuý Hiền, Tuimi, Ngọc Thanh Tâm, MisThy, Maitinhvi, Kiều Anh, VĐV Châu Tuyết Vân, Ngọc Ánh, Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Yến Chibi, Ái Phương, Tóc Tiên, Phương Thanh, Minh Tuyết. Diva Mỹ Linh, Thu Phương giữ vai trò đặc biệt, hỗ trợ các chị đẹp tìm ra người xuất sắc, xứng đáng đứng vào đội hình Chị đẹp Đạp gió. Theo Người Đưa Tin