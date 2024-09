Dân buôn rục rịch sang Singapore, Thái Lan để xách tay iPhone 16

iPhone 16 Pro Max xách tay phiên bản 256GB đang được các dân buôn chào bán với mức giá 50 triệu đồng. Ngày 20/9, Apple sẽ bắt đầu mở bán dòng sản phẩm iPhone 16 tại các thị trường cấp 1 của hãng. Từ ngày 13/9, các dân buôn iPhone xách tay tại Việt Nam đã bắt đầu đặt trước và gom đơn hàng sau khi Apple mở đặt cọc iPhone 16 tại một số quốc gia. Trong thời gian đầu, hầu hết iPhone 16 xách tay sẽ được đưa về từ thị trường Singapore và Thái Lan (Ảnh: PCMag). Trong nhiều năm, Singapore luôn được xem là điểm đến quen thuộc của các dân buôn iPhone xách tay tại Việt Nam. Quốc gia này là một trong những thị trường mở bán iPhone sớm nhất, đồng thời vị trí cũng gần Việt Nam, thuận tiện cho quá trình đi lại và vận chuyển. Từ năm 2022, Apple đã nâng hạng Thái Lan trở thành thị trường cấp 1, tương đương với Singapore. Do đó, các cửa hàng và thương lái đã có thêm một lựa chọn điểm đến khác để mua iPhone xách tay. "Năm nay, chi phí mua vé máy bay và thuê khách sạn đều tăng so với năm ngoái. Tỷ giá đồng baht (tiền Thái Lan) cũng tăng khiến cho tổng chi phí mà tôi phải bỏ ra cao hơn so với trước", anh Đinh Công, một người chuẩn bị sang Thái Lan để mua iPhone 16 xách tay, chia sẻ. Anh Công cho biết thêm rằng đây là năm thứ hai anh đi "săn" iPhone xách tay. Năm ngoái, anh mua hai chiếc iPhone 15 Pro và ba chiếc iPhone 15 Pro Max. Sau khi trừ hết các loại chi phí, anh vẫn có lãi gần chục triệu đồng. "Tôi xem đây là một chuyến đi chơi kết hợp với việc mua iPhone xách tay. Năm nay, tôi lựa chọn mua iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Tùy theo tình hình tại buổi mở bán, tôi có thể sẽ mua thêm phiên bản iPhone 16 Pro Max", anh Công nói. Trong khi đó, ông Trần Anh Vũ, một dân buôn iPhone xách tay lâu năm, cho biết ông sẽ bay sang Singapore và mua 100 chiếc iPhone 16 với đủ các phiên bản. Tuy vậy, 50 chiếc trong số đó sẽ được bán lại cho các cửa hàng khác ngay sau khi nhận máy. "Chiều 16/9, tôi bắt đầu bay sang Singapore để làm việc trước với các đầu mối nhập hàng. Tính đến hiện tại, số lượng đơn đặt cọc trước mà tôi nhận được vẫn chưa đạt mức như năm ngoái", ông Vũ cho biết thêm. Vài năm trở lại đây, thị trường iPhone xách tay tại Việt Nam ngày càng bị thu hẹp. Nguyên nhân chính đến từ việc Apple đang dần rút ngắn khoảng thời gian mở bán iPhone mới tại thị trường Việt Nam với các quốc gia khác. Apple xếp hạng thị trường Việt Nam đạt cấp 2. Do đó, thời gian lên kệ của iPhone 16 chính hãng chỉ chậm hơn một tuần so với những thị trường như Singapore hay Thái Lan. Giá iPhone 16 xách tay sẽ có biến động lớn trong ngày đầu về Việt Nam (Ảnh: Tom's Guide). "Thị trường iPhone xách tay không còn sôi động như trước. Tuy vậy, vẫn có một bộ phận người dùng yêu thích và mong muốn sở hữu sớm iPhone 16. Trong những ngày đầu tiên, nguồn hàng iPhone 16 xách tay sẽ chủ yếu đến từ Singapore và Thái Lan. Khoảng vài tuần sau, khi máy chính hãng mở bán và thị trường có thêm nguồn hàng từ Mỹ, giá bán của những chiếc iPhone 16 xách tay mới có thể giảm xuống", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, nhận định. Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, iPhone 16 Pro Max xách tay phiên bản 256GB đang được các dân buôn chào bán với mức giá 50 triệu đồng, cùng cam kết người mua sẽ nhận được hàng ngay trong ngày đầu tiên Apple mở bán máy. Phiên bản 512GB có mức giá 55 triệu đồng, trong khi bản 1TB được chào bán với giá lên đến 60 triệu đồng. Các mẫu máy khác như iPhone 16, iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro hàng xách tay có giá bán lần lượt từ 35 triệu đồng, 37 triệu đồng và 42 triệu đồng.