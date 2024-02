Đàm Vĩnh Hưng tự nhủ không ảo tưởng trước ánh hào quang

Chính vì thế, nam ca sĩ không ngại học hỏi, tìm hiểu về nhạc trẻ cùng những xu hướng mới.

"Tôi theo dõi trào lưu nghe nhạc hiện nay của giới trẻ, thấy các bạn hát kiểu nhẹ nhàng. Do đó, trong album mới, tôi chọn cách mash up để vừa kết hợp được nhiều bài, vừa mang lại không khí mới lạ, tiếp cận khán giả trẻ và may chiếc áo mới cho bolero", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.



Mr Đàm thừa nhận anh không ngừng cập nhật nhạc trẻ (Ảnh: Ban Tổ chức).