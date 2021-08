Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục 'xỉa' Phương Hằng sau clip 8 phút

Nếu bà Hằng đưa ra được chứng cứ xác đáng, Đàm Vĩnh Hưng sẽ nhận thua và nhận sai, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, dư luận. Còn nếu trường hợp bà Hằng sai "dù chỉ 1 gem", anh "set kèo" lấy đi 1 viên kim cương từ nữ đại gia, đem bán làm từ thiện.



Mr Đàm khẳng định phát ngôn của bà Hằng sai sự thật, vu khống trắng trợn, muốn "set kèo đấu" bằng kim cương. Hiện dư luận đang chờ đợi phản ứng của nữ đại gia trước lời thách đấu.

Your browser does not support the video tag.

Hill