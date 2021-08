Đàm Vĩnh Hưng sến súa trong clip khiêu chiến bà Phương Hằng

Mới đây, ồn ào giữa bà Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm chú ý. Cụ thể, nữ CEO tố một số nghệ sĩ khác và cụ thể là anh đã lươn lẹo số tiền 96 tỷ đồng từ thiện.

Trước những thông tin không hay về mình, Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp lên tiếng bằng 1 clip khẳng định những tin đồn đó là bịa đặt và tự tin cho rằng nữ đại gia đã "chọn sai người để đánh".