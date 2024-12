Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện đòi bồi thường 15 triệu USD

Tỉ phú Gerard Richard Williams III - chồng của ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền xác nhận phía Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện đòi ông bồi thường 15 triệu USD vào ngày 2/12 (theo giờ địa phương)… Thông cáo báo chí của Grace Media Consultant Group cho biết, từ tháng 7/2024, phía Đàm Vĩnh Hưng đưa ra các con số đòi ông Gerard bồi thường, đến tháng 10/2024 thì quyết định nộp đơn khởi kiện tỉ phú công nghệ lên tòa thượng thẩm California (Mỹ) sau khi Tuy nhiên, đến ngày 2/12, phía Đàm Vĩnh Hưng quyết định định rút đơn kiện, chỉ vài ngày sau khi video té ngã tại nhà Gerard - chồng ca sĩ Bích Tuyền được tung lên mạng. Nam ca sĩ cũng viết tâm thư trên trang cá nhân chia sẻ về tình trạng của mình như sau: “Sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, Hưng và ông Gerard William đã cùng ngồi xuống đối thoại cùng nhau và đi tới quyết định là rút đơn kiện, và khẳng định không tái kiện lần nào nữa để tránh cho những thông tin tiêu cực và những điều không hay lại xảy ra. Đây là quyết định Hưng nghĩ phù hợp nhất để mang lại sự nhẹ nhàng cho cả đôi bên. Nhiều đêm một mình Hưng tự xâu chuỗi tất cả lại, Hưng nhận thấy: Mọi việc đã xảy ra như một sự an bài của định mệnh trong cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng, bắt buộc Hưng phải đi qua ngưỡng cửa này! Không thể né tránh nổi được. Không phải lần quyết định nào trong đời mình cũng đều đúng hết 100%. Và sự nóng giận đã luôn làm con người ta có những quyết định không chính xác và nó hoàn toàn trái ngược với con người thật của mình. Hưng biết rằng trong thời gian qua, những ồn ào của mình đã khiến cho tâm trí mọi người xáo động, dẫn đến nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Hưng thực sự không muốn điều này xảy ra một chút xíu nào. Thế nhưng, với những gì không may mình đã gặp phải, Hưng chịu tổn thương quá lớn dẫn đến nhiều sự lo lắng, thêm nhiều vấn đề tiêu cực bủa vây. Chính vậy Hưng có những quyết định chưa thực sự phù hợp, khiến tình hình càng thêm phức tạp và dễ bị xuyên tạc. Mong mọi người sẽ có cái nhìn rộng lượng và thử một lần đặt mình vào trường hợp và vị trí của Hưng để cảm thông, thấu hiểu thay vì lên án mà bỏ qua cho sự cố không vui này nhé. Ngay lúc này rất cần một lời xin lỗi cho nhau, cho cả Hưng và ông Gegrads William cũng như khán giả và gia đình của Hưng. Hy vọng mọi điều sẽ trở lại tốt đẹp và mọi người lại tiếp tục công việc của mình nhé. Đàm Vĩnh Hưng Về phía tỉ phú Gerard, ông bày tỏ cảm giác thất vọng về hành động kiện tụng của Đàm Vĩnh Hưng, đồng thời yêu cầu đội ngũ luật sư thu thập nhiều bằng chứng để bác bỏ cáo buộc dành cho mình. Thậm chí, phía tỉ phú Gerard xác nhận đã nộp đơn kiện ngược nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại mà Đàm Vĩnh Hưng gây ra khi làm vỡ đài phun nước cùng khoản phí pháp lý. Tuy nhiên số tiền đòi bồi thường mà vị tỉ phú công nghệ đưa ra gây sốc: 1 USD cùng lời xin lỗi chính thức từ Đàm Vĩnh Hưng nếu ông thắng kiện. Video Đàm Vĩnh Hưng ngã