Đàm Vĩnh Hưng hỏi thẳng Hồ Ngọc Hà: Nhẫn kim cương là 'nương tựa' ai?

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong một talkshow. Tong lúc trò chuyện cùng MC, Mr Đàm bất ngờ nhận được lời đề nghị gọi cho một đồng nghiệp thân thiết, nói về chủ đề "anh em nương tựa", tức giúp đỡ lẫn nhau trong nghề nghiệp.

Đàm Vĩnh Hưng sau đó quyết định gọi cho Hồ Ngọc Hà - người em luôn hết mình vì anh, thậm chí từng vài lần giúp "chữa cháy" show khi nam ca sĩ chưa kịp xuất hiện.



Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà là cặp anh em thân thiết của showbiz Việt.