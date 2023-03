Đàm Vĩnh Hưng có gì để tự xưng là ông hoàng?

Nếu đúng kế hoạch, ít nhất phải đến năm sau khán giả mới có cơ hội thưởng thức Hào Quang Rực Rỡ - The King - phim điện ảnh đầu tiên kể lại cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng, từ lúc còn là thợ cắt tóc đến lúc trở thành ngôi sao làng nhạc Việt.

Điển hình năm ngoái, Blonde từng bị giới phê bình vùi dập vì khắc họa hình ảnh quá tiêu cực về minh tinh Marilyn Monroe. Hay Lamborghini: The Man Behind the Legend gây tò mò khi khai thác cuộc đời cha đẻ hãng xe huyền thoại Lamborghini, nhưng vẫn bị đánh giá thấp, với 3.7/10 điểm trên IMDb và một đề cử Mâm xôi vàng.

Thực tế, không có bất kỳ quy định hay giới hạn nào cho phim tiểu sử. Nhưng cũng như luật bất thành văn, Hollywood thường chỉ làm phim thuộc dòng này nhằm tôn vinh những người đã mất. Để tạo được sự chú ý với khán giả, nhân vật được chọn phải là những tên tuổi phổ biến, có đóng góp lớn với văn hóa đại chúng. Nếu là diễn viên, họ phải là biểu tượng như Judy Garland, Elizabeth Taylor… Nếu là ca sĩ, họ phải ở tầm huyền thoại như Whitney Houston, Elvis Presley…



Ở Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi khi quyết định làm phim tiểu sử.

Ngay cả những nghệ sĩ thường được vinh danh là “huyền thoại sống” như Barbra Streisand, Joni Mitchell, Neil Young,… đến nay cũng vẫn có phim tiểu sử. Để khán giả hiểu hơn về đời tư ngôi sao hay hào quang phía sau sân khấu, các nhà làm phim thường chọn thể loại tài liệu (documentary) vì đó là phương thức lột tả chân thật, sát với thực tế nhất.

Dẫu vậy, cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Đơn cử như Elton John với Rocketman (2019). Nhưng đó là dự án để đời được ngôi sao ấp ủ suốt 2 thập niên, và những gì danh ca cống hiến là điều không cần bàn cãi. Chính vì thế, tác phẩm lập tức tạo cơn sốt khi ra mắt, thu hơn 200 triệu USD so với kinh phí 40 triệu USD, giúp nhân vật chính thắng giải “Ca khúc nhạc phim xuất sắc” tại Oscar 2020.

Liệu có đi theo “vết xe đổ” của Ngọc Trinh?

Tất nhiên, khó thể áp tiêu chuẩn Hollywood vào thị trường điện ảnh Việt, lại càng không thể trong bối cảnh doanh thu phim nội địa lên xuống thất thường, tâm lý khán giả khó đoán.