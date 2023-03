Đâm vật thể lạ trên biển, tàu cá chìm, 6 thuyền viên may mắn thoát nạn

Theo đó vào khoảng 5h cùng ngày, tàu đánh cá QT 21048.TS, do ông Phan Thanh An (SN 1968), trú thị trấn Cửa Tùng không may đâm phải vật thể lạ và bị chìm tại vùng biển xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 1 hải lý.