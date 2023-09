Đâm trọng thương người khác, sau hơn 2 tháng vẫn nhởn nhơ!

Sau khi được mọi người can ngăn, anh Tuệ được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Theo bệnh án, anh Tuệ bị "Vết thương thủng cực dưới thùy trên và dưới phổi - thủng 1 phần tâm thất, tụ máu ngoài màng tim, còn dị vật - chấn thương đầu mặt, xây xát da hông lưng".

Cũng theo Tuệ, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, cha anh đã gọi cho trực ban Công an huyện Cư Kuin báo tin. Đến trưa 27-6, mẹ anh gọi báo 1 phó Công an xã Ea Tiêu và được hướng dẫn làm đơn gửi công an. Đến ngày 29-6, mẹ anh làm đơn gửi Công an huyện Cư Kuin và cung cấp các đoạn clip, hình ảnh vụ việc.

Ngày 10-7, sau khi xuất viện, anh Tuệ tiếp tục gửi đơn đến công an và VKSND huyện Cư Kuin. Lúc này, công an xã mới xuống lấy lời khai ban đầu. Các mốc thời gian trên, anh Tuệ đều cung cấp bằng chứng.

Giấy ra viện cho thấy anh Hồ Phi Tuệ có nhiều thương tích