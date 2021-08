Đàm Thu Trang biến hình trước siêu xe 14 tỷ, ai đu nổi?

Sau khi kết hôn cùng đại gia Cường Đô La, Đàm Thu Trang lui về ở ẩn chăm sóc gia đình và tập trung kinh doanh. Cô tận hưởng cuộc sống sung túc bên chồng và sinh cho ông xã con gái đầu lòng tên Suchin.

Dù không còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, song nhất cử nhất động của nữ người mẫu vẫn được khán giả quan tâm đặc biệt.