Đàm phán ngoại giao Nga-NATO: Vẫn trượt dài trong bế tắc

Phát biểu sau cuộc họp tại trụ sở NATO ở Brussels, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tái khẳng định rằng một số yêu cầu an ninh của Tổng thống Putin “đơn giản là bất khả thi”. Phát biểu với các phóng viên sau gần bốn giờ hội đàm, bà Wendy Sherman nói: “Chúng tôi sẽ không đóng sập cánh cửa đối với chính sách ‘mở cửa’ của NATO. Chúng tôi sẽ không đồng ý về việc NATO không thể mở rộng thêm nữa”.

Ngày 12/1, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bác bỏ các yêu cầu an ninh quan trọng của Nga nhằm xoa dịu căng thẳng về vấn đề Ukraine nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán trong tương lai với Moscow về kiểm soát vũ khí, triển khai tên lửa và cách ngăn chặn các đụng độ quân sự giữa Nga và phương Tây.

Cuộc họp được tổ chức khi ước tính có khoảng 100.000 quân Nga, xe tăng và thiết bị quân sự hạng nặng tập trung gần biên giới phía Đông Ukraine. Cuộc triển khai quân này đã gây ra những lo ngại sâu sắc ở Kiev và phương Tây rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.

Chia rẽ sâu sắc trước các lợi ích cốt lõi

Những cuộc họp vừa qua cho thấy NATO và Nga đang đối mặt với sự chia rẽ sâu sắc về an ninh ở châu Âu. Gặp gỡ các đặc phái viên cấp cao của Điện Kremlin tại trụ sở NATO ở Brussels, các đại sứ châu Âu khẳng định Moscow sẽ không có quyền phủ quyết đối với việc Ukraine cũng như bất kỳ quốc gia nào khác gia nhập liên minh và cảnh báo Moscow sẽ phải trả giá đắt nếu tiến hành xâm lược Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói: "Trên hết, Nga sẽ phải quyết định xem họ có thực sự quan tâm đến vấn đề an ninh hay không, trong trường hợp nào thì họ nên tham gia, hay tất cả chỉ là một cái cớ và họ thậm chí có thể chưa biết rõ".

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đồng ý rằng đàm phán Nga-NATO không có đột phá. Ông khẳng định rằng giữa Nga và NATO không có "chương trình nghị sự tích cực nào". Ông nói: "Cuộc đối thoại diễn ra khá thẳng thắn, trực tiếp, sâu sắc, quyết liệt, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy nhiều bất đồng lớn về các vấn đề cơ bản".

Việc củng cố quân đội của Nga ở biên giới Ukraine đã buộc Washington can dự ngoại giao vào các cuộc đàm phán an ninh song phương tại Geneva ngày 10/1, một cuộc họp NATO-Nga ngày 12/1 và một cuộc họp khác tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Vienna ngày 13/1.