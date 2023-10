Đám cưới Thanh Hằng: Lộ thân thế chú rể sát ngày tổ chức hôn lễ

Thanh Hằng hồi đầu tháng 8 đã khiến mạng xã hội quan tâm khi viết trên tài khoản Instagram "Just say yes - vừa nói lời đồng ý". Kèm theo dòng thông báo này là việc nữ siêu mẫu khoe cận cảnh chiếc nhẫn kim cương có thiết kế tinh tế. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Thanh Hằng. Cuối cùng ở tuổi 40, Thanh Hằng đã có được một cái kết viên mãn.



Thanh Hằng được cầu hôn vào tháng 8/2023.

Trước đó, vào năm 2015, Thanh Hằng đã hé mở một chút về người đàn ông giấu mặt của cô. Cụ thể, thời gian ấy, trên báo chí, Thanh Hằng lần đầu tiết lộ: "Mỗi khi tôi đi quay về, anh ấy đều đón tôi, đưa tôi đi ăn. Thậm chí là mua món ăn tôi thích đem đến tận trường quay". Bạn trai của Thanh Hằng còn chuẩn bị Tết giúp gia đình của nữ người mẫu khi cô quá bận rộn với nhiều dự án.

Chia sẻ với Khám Phá, siêu mẫu Thanh Hằng cho biết, bạn trai hiểu và ủng hộ cô nhiều trong công việc, thậm chí rất thích cô bận rộn. Chân dài còn khoe, người yêu là người đàn ông chịu đựng tính khí của cô giỏi nhất.