Đám cưới gây sốt ở Hà Nam: Cô dâu 'bay người trên cao', chú rể nhảy hiphop

Ngày 20/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn video về đám cưới độc lạ ở Hà Nam, cô dâu nhảy cổ động (cheerleading) còn chú rể nhảy hiphop (thể loại breaking) khiến khách mời và người thân trầm trồ.

"Đúng là thuận vợ thuận chồng thì quẩy tới bến. Được biết, đây là đám cưới của cô dâu Hồng Diệp và chú rể Đình Dũng cùng màn phụ họa của bạn bè gần xa", trích nội dung bài đăng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô dâu Hồng Diệp (26 tuổi) cho biết bản thân là thành viên của nhóm nhảy cổ động Red Storm - Cheerleading Team, hiện làm công việc tự do, sống tại Hà Nội.

Còn chú rể là Đình Dũng, 31 tuổi, thành viên nhóm nhảy hiphop Sine Crew, với biệt danh là "Black Beat".

Cô dâu - chú rể chụp ảnh cùng bạn bè trong hai nhóm nhảy.

Hồng Diệp kể cặp đôi quen nhau khi cô dự đám cưới của "chị cả" trong đội nhảy và một anh chàng Break Boy (hay còn gọi là B-Boy, ý chỉ những chàng trai nhảy hiphop).