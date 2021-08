Đảm bảo tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới

4 giờ trước Chủ quyền

Luật Cảnh sát Biển Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Với 8 Chương, 41 Điều, bộ luật đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.