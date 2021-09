Đảm bảo an ninh môi trường trong bối cảnh đại dịch Covid-19

TS. Nguyễn Ngọc Sinh – Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết: An ninh môi trường là việc bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia. Biểu hiện của môi trường bị mất an ninh là: cạn kiệt tài nguyên, thiên tai thường xuyên, thiên nhiên suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ô zôn, biến đổi các chu trình sinh – địa, suy giảm đa dạng sinh học. Đặc biệt, văn hóa an toàn doanh nghiệp và an ninh môi trường đang có khoảng cách khá xa.

TS. Hoàng Dương Tùng, Ủy viên Thường vụ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết: Vấn đề an ninh môi trường đã được đặt ra một cách nghiêm túc và khẩn cấp. Môi trường là vấn đề liên quốc gia, liên lục địa, liên địa phương, liên vùng. Mới đây, WHO cảnh báo ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Đại dịch Covid-19 xảy ra cũng gây ra rất nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường như xử lý rác thải y tế nguy hại và hiện nay là các vấn đề về ô nhiễm vi nhựa, rác thải nhựa. Chúng đều liên quan đến an ninh môi trường. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, việc dự báo được các vấn đề về môi trường có thể xảy ra để ngăn ngừa, hạn chế tối đa mức ảnh hưởng là vô cùng quan trọng.