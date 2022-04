Đắk Lắk "siết" xử lý xe quá khổ, quá tải sau phản ánh của báo chí

Ngày 8/4, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Ngô Hoài Nam - Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên quốc lộ (QL) chở cát từ các tỉnh giáp ranh về Đắk Lắk tiêu thụ, Phòng CSGT đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo Công an cấp huyện triển khai, làm rõ nội dung này.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Theo Trung tá Nam, lãnh đạo công an tỉnh cũng yêu cầu làm rõ những tiêu cực (nếu có) và công an các địa phương phải báo cáo các nội dung trên trước ngày 15/4. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn; đặc biệt, tập trung xử lý nghiêm đối với các loại xe cơi nới, cải tạo để chở quá tải.