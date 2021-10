Đắk Lắk: Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương

Do mưa lớn kéo dài, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên nhiều khu vực trên địa bàn huyện Ea Súp bị ngập cục bộ, các địa phương bị ảnh hưởng là xã Cư Kbang, Ea Rốk, Xã Ia Rvê, Ya Tờ Mốt, Ia Lơi, Ea Bung và thị trấn Ea Súp. Tính đến 7h ngày 17-10 đã có 390 hộ dân trên địa bàn huyện bị ngập phải di dời tạm thời.

Nhiều thiệt hại do mưa lớn

Nhiều diện tích bị ngập sâu do mưa lớn

Trước đó, trưa ngày 16/10 tại huyện Ea Súp, mực nước dâng nhanh khiến giao thông một số xã bị ngập sâu từ 0,5 – 1 m gây chia cắt cục bộ tại xã Ia Lốp, Cư Kbang, khu vực thôn 9 đến thôn 17 thuộc xã Ea Rốk; tuyến đường từ xã Ea Rốk vào xã Ia Rvê…

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nhung (thôn 5, xã Cư Kbang) cho biết, tính từ đêm 15/10 đến nay mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về rất lớn nhiều nhà cửa người dân bị ngập sâu lắm, đường sá đi lại không được. “Mưa lớn cả đêm, kéo dài đến ban ngày lượng nước lớn đổ về nhà tôi bị ngập cùng khu vực này có nhiều chỗ bị ngập sâu nữa”, bà Nhung sợ hãi nói.

Một trong nhiều tuyến đường bị ngập sâu gây khó khăn cho người dân lưu thông

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng uỷ xã Cư Kbang, nước đổ về từ thượng nguồn kèm theo mưa lớn trên địa bàn xã nên từ khoảng 8 giờ sáng này nước lũ trên địa bàn xã lên nhanh đã khiến nhiều khu vực ngập cục bộ. Có khoảng 30 ngôi nhà của người dân bị ngập trong nước lũ chủ yếu tại thôn 5 và khu vực gần suối Ea Khal.

Nhiều diện tích lúa mới gieo sạ và hoa màu của người dân cũng bị ảnh hưởng. Từ sáng sớm, lực lượng chức năng của xã đã hỗ trợ di dời 70 người dân bị cô lập tại các khu vực đến nơi an toàn. Đến trưa, huyện Ea Súp đã huy động thêm lực lượng công an, bộ đội dùng ca nô để ứng cứu 16 người dân bị mặc kẹt do lũ.