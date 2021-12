Đắk Lắk hỗ trợ chủ voi trên 400 triệu đồng nếu voi sinh sản

Your browser does not support the audio element.

Ngày 10/12, Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi.

Nghị quyết đã sửa đổi chính sách hỗ trợ voi nhà sinh sản và hạn chế xung đột voi với người, bổ sung chính sách phúc lợi cho voi tại Đắk Lắk.