Đắk Lắk: Dự án cấp nước 13 lần vỡ ống, tiếp tục gặp sự cố

Như Dân trí đã phản ánh, dự án cấp nước thôn Tiến Cường có tổng mức đầu tư gần 66 tỷ đồng nhằm phục vụ cấp nước tưới cho 400ha cà phê, hồ tiêu, dự án do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư.

"Công trình từng có sự cố, đường ống lại nằm trong lòng đất, khi vận hành với áp suất rất lớn nên rất lo nếu có trục trặc. Bên cạnh đó, để vận hành được nhân lực của đơn vị cũng phải đi tập huấn do dự án toàn hệ thống tự động hóa hiện đại", lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Chi nhánh huyện Cư M'gar, nói thêm.

Dự án triển khai từ tháng 10/2019, đến năm 2020 được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên trên 72 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 6/2020. Tuy nhiên, khi vận hành kiểm tra, xem xét nghiệm thu, liên tục bị vỡ, rò rỉ đường ống 13 lần nên chưa thể hoạt động.

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Đắk Lắk do Sở Xây dựng chủ trì kết luận nguyên nhân do những tính toán, thiếu sót của thiết kế, cộng thêm việc triển khai thi công không đúng, thiếu một số cấu kiện so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Dự án đã xin gia hạn, đến khi vận hành vẫn xảy ra sự cố (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo đoàn kiểm tra, trường hợp triển khai đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình cũng không thể đưa vào vận hành, khai thác đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

UBND tỉnh Đắk Lắk từng có văn bản yêu cầu khắc phục những tồn tại của dự án cấp nước thôn Tiến Cường để đưa vào hoạt động trước ngày 30/6/2022. Quá thời gian này nhưng chưa khắc phục, tỉnh sẽ giao công an vào cuộc điều tra.

Sau đó, phía Sở NN&PTNN Đắk Lắk xin gia hạn dự án đến ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa chốt được thời gian chính thức bàn giao.