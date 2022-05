Đắk Lắk: Đã tìm thấy cháu nhỏ 3 tuổi bị mẹ khai tử

Một lãnh đạo UBND phường Tân An xác nhận, hiện lực lượng chức năng đang đưa cháu L. về trụ sở Công an phường để tiếp tục giải quyết theo quy định.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với chị P. và xác định được nơi ở của cháu L. tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ngay sau đó, lực lượng công an đã cùng chị P. và gia đình anh D. từ TP.Buôn Ma Thuột lên đón cháu nhỏ trở về.

Trước đó, từ sáng 23/5, nhiều người thân bên gia đình anh D. đã đến UBND phường Tân An và trụ sở Công an các phường Tân An, Tân Lợi để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, tìm kiếm cháu L.

Cháu L. đang được đưa về tỉnh Đắk Lắk.

Như Infonet đã thông tin trước đó, ngày 11/5, chị P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu L. Theo đó, chị P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi. Do không xác minh kĩ nên UBND phường Tân An đã cấp giấy chứng tử đối với cháu L. dù cháu đang còn sống.

Hiện, vụ việc mẹ khai tử con trai đang còn sống nói trên vẫn đang được các cơ quan liên quan làm rõ.

