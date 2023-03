Đắk Lắk: 365 địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột phục vụ cà phê miễn phí vào ngày 10/3

Ông Trần Đức Nhật cũng cho biết, thành phố Buôn Ma Thuột là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động lớn của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Do đó, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội được thành phố đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt. Thành phố huy động tổng thể các lực lượng, nhân công để chỉnh trang đô thị, tăng cường tần suất thu gom rác. Đến nay, thành phố đã cải tạo, sửa chữa 14 tuyến đường trung tâm, sửa chữa và tăng thời gian chiếu sáng của hệ thống điện hiện hữu cũng như trang trí điện hoa tại các vòng xoay… đảm bảo diện mạo thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp trước ngày 5/3. UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn nơi công cộng, tránh tình trạng chèo kéo du khách dịp Lễ hội. Đến nay, thành phố đã đưa một người về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và 3 người về lại địa phương nơi cư trú.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo UBND 4 phường trung tâm rà soát, xây dựng sơ đồ những vị trí được trông giữ xe dịp Lễ hội và niêm yết giá công khai. Thành phố cũng công bố đường dây nóng 1900868647 để nhân dân và du khách phản ánh trong dịp Lễ hội để thành phố xử lý kịp thời, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, suôn sẻ và thành công.

Hoài Thu