Đại uý Công an ở Bình Phước bị dập não khi làm nhiệm vụ

Ngày 21/8, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, bệnh viện đã tiếp nhận và can thiệp kịp thời cứu Đại úy công an ở Bình Phước bị đối tượng côn đồ chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, trưa ngày 17/7, Hoàng Trung Kiên (25 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại nhà (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và bất ngờ gây sự, đập phá đồ đạc.

Nhận tin báo từ gia đình Kiên, Công an xã Tân Phước đã cử Đại úy H.H.H. (31 tuổi, công an xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và một số thành viên thuộc tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đến giải quyết.