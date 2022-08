Đại uý công an hy sinh khi truy bắt tội phạm: Khởi tố 2 bị can

Chiều 14/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Hồng Qui (SN 1990) và Ngô Hoàng Thọ (SN 1980, cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.