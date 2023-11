Đại úy Công an đứt lìa chân khi bắt cát tặc

Ngày 24/11, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, khuya 23/11, Tổ tuần tra Công an huyện gồm 4 cán bộ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Tổ tuần tra phát hiện ghe gỗ (không số hiệu) có 2 người đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hậu. Các cán bộ Công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng chúng ngoan cố không chấp hành, điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy.