Đại úy công an cứu bé gái thoát đuối nước thương tâm

Sáng ngày 6/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội, một cán bộ Công an phường Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa) đã kịp thời cứu một cháu bé thoát khỏi đuối nước.