Đại tướng Tô Lâm thăm gia đình các liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các liệt sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công… Yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an đại diện trao quà cho gia đình nạn nhân (Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Vụ khủng bố xảy ra vào rạng sáng 11/6. Hai nhóm đối tượng được trang bị súng và vũ khí tự chế đã tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), khiến 9 người chết, 2 người bị thương, 3 con tin bị bắt giữ.

Ngày 23/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 75 người về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; 1 người về tội Che giấu tội phạm; 7 người tội Không tố giác tội phạm và 1 người về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Quá trình điều tra, bắt giữ các bị can, lực lượng chức năng thu giữ 23 khẩu súng, 2 lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kíp nổ, 30 con dao, 10 cờ Fulro và nhiều tang vật khác.