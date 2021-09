Đại tướng Tô Lâm hội đàm với Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung Quốc

Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 song quan hệ hợp tác giữa hai bên vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện thành công các điều kiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm cấp cao, đón tiếp đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an; tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam-Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 (tháng 2/2021), Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt-Trung lần thứ 5 (tháng 11/2020); phối hợp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh biên giới, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh và bảo hộ công dân hai nước, giữ vai trò trụ cột trong quan hệ tổng thể hai Đảng, hai nước.

Toàn cảnh buổi hội đàm trực tuyến - Ảnh: TTXVN