Đại tướng Tô Lâm chỉ rõ lý do cần cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi

Trước nhiều ý kiến băn khoăn của Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Quốc phòng - An ninh về việc bổ sung cấp Căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an, dành nhiều thời gian để lý giải rõ hơn về đề xuất này. Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/3, Bộ trưởng Công an chỉ ra nhiều bất cập trong thực tế nếu thiếu giấy tờ này.

Tạo nhiều thuận lợi

Theo Đại tướng Tô Lâm, thực tế trong rất nhiều trường hợp phải rà soát các giấy tờ liên quan đến trẻ em. Đơn cử việc phải cung cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo số liệu một xã, một phường có bao nhiêu trẻ em, từ đó tính toán hệ thống đào tạo giáo dục và cư trú. Ông Lâm đánh giá việc này vừa qua phục vụ rất tốt cho các kỳ thi, đặc biệt kỳ thi vào lớp 10 hay cả những yêu cầu khi trẻ chuẩn bị vào lớp 1.

"Chúng ta kêu gọi Chính phủ điện tử thì các cháu cũng phải được giao dịch. Bây giờ mua sim điện thoại phải có căn cước thì các cháu dưới 14 tuổi có được dùng điện thoại không, hay bây giờ phải đăng ký của bố mẹ để dùng. Trẻ có được tham gia các hoạt động trên môi trường mạng không? Hoàn toàn được", Bộ trưởng Công an nêu câu chuyện thực tế và cho rằng để tránh bất cập cần hoàn thiện những vấn đề này.