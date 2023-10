Đại tướng Phan Văn Giang nêu chính sách '4 không' tại diễn đàn ở Trung Quốc

Sáng 30-10, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc



Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tham dự Diễn đàn và đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể với chủ đề "Vai trò của các nước đang phát triển trong an ninh toàn cầu."

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên toàn thể "Vai trò của các nước đang phát triển trong an ninh toàn cầu," Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ mọi quốc gia đều mong có môi trường an ninh toàn diện, kết nối, hội nhập, hài hòa trên tất cả các lĩnh vực; lợi ích, an ninh của các quốc gia dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển đều cần được thấu hiểu, ghi nhận, tôn trọng để cùng nhau xây dựng hòa bình, phát triển.