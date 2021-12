Đại tướng Ấn Độ vừa tử nạn - một người yêu Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Your browser does not support the audio element.

Ông Bipin Rawat trên cương vị Tư lệnh Lục quân Ấn Độ thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Facebook Đại sứ Phạm Sanh Châu).

Đại tướng Bipin Rawat, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ vừa qua đời trong một tai nạn máy bay trực thăng ngày 8/12. Đây là một mất mát lớn với quân đội và nhân dân Ấn Độ, khi mất đi vị tổng chỉ huy của lực lượng vũ trang nước này. Đối với đất nước, quân đội và nhân dân Việt Nam, sự ra đi của Đại tướng Bipin Rawat là mất đi một người bạn Ấn Độ am hiểu và thân thiết với Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Phạm Sanh Châu hồi tưởng lại những lần tiếp xúc, làm việc và cảm nhận về vị tướng Ấn Độ từng có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước.

5 lần gặp vị Tổng tư lệnh của Quân đội Ấn Độ

Tướng Bipin Rawat nói chuyện với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Facebook Đại sứ Phạm Sanh Châu).

Cá nhân tôi đã có 5 - 6 dịp được gặp gỡ và làm việc với Cố Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat. Lần đầu tiên tôi gặp Tướng Bipin Rawat là khi ông còn giữ chức Tham mưu trưởng của lực lượng Lục quân Ấn Độ. Lúc đó Ấn Độ chưa có chức vụ Tổng tham mưu trưởng mà chỉ có 3 Tham mưu trưởng của Lục quân, Hải quân và Không quân.