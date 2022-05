Đại thắng Newcastle United, Man City tiến gần chức vô địch Premier League

một giờ trước Tin pháp luật

Ngày 8/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người là lãnh đạo Công ty CP Quản lý đường sông số 3 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.