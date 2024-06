Đại tá Nguyễn Xuân Thao làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Hồng Phong trong thời gian công tác tại Công an Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Xuân Thao trong thời gian công tác tại Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đại tá Nguyễn Xuân Thao trên cương vị công tác mới cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và tập thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết một lòng, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy giao phó.