Đại tá Lê Ngọc Châu giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Sáng 1/3, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức công bố các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02), Bộ Công an.