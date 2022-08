Đại tá Lâm Phước Nguyên thay ông Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an An Giang

Chiều 30/8, lãnh đạo Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay Đại tá Đinh Văn Nơi.