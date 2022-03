Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang

Cụ thể, Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua các báo, đài đã đưa tin về việc từ 1/3/2022, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Do đó, hiện nay đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang.