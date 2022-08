Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin về vụ 40 người chạy khỏi casino ở Campuchia

Liên quan đến vụ qua địa bàn huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang, sáng 19/8, trao đổi với Dân trí, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết công an tỉnh này đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, ngành chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan.

Hình ảnh nhóm lao động Việt trốn chạy khỏi casino ở Campuchia lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).