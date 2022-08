Đại tá Đinh Văn Nơi: Sắp kiểm tra casino dọc biên giới Việt Nam - Campuchia

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Nguyễn Hành).

Liên quan sự vụ 42 công dân trốn khỏi casino bên Campuchia về Việt Nam, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã thông tin kết quả điều tra bước đầu. Theo đó, Công an tỉnh An Giang xác định có 2 dấu hiệu tội phạm là buôn bán người và đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Riêng tội danh đưa người xuất nhập cảnh trái phép, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi; cả 2 đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội danh Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Chiều 23/8, ngành chức năng đã hoàn tất các thủ tục để 40 công dân trở về địa phương sau 5 ngày ở tạm tại Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú.

Cuộc tháo chạy khỏi casino của 42 lao động Việt, bơi sông về Việt Nam vào hôm 18/8 (Ảnh: Cắt từ clip).

Về hướng điều tra dấu hiệu 4 đường dây mua bán người, núp bóng dưới vỏ bọc lao động "việc nhẹ, lương cao", Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, khi phát hiện tội phạm này ở các tỉnh thành khác, Công an An Giang sẽ báo cáo với Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự để phối hợp với công an các địa phương tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng, đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.