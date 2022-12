Đại tá Đinh Văn Nơi nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Công an cung cấp).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, vận dụng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và chương trình công tác của lãnh đạo Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2023, phù hợp với tình hình của tỉnh...

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh từ tỉnh đến cơ sở, cảm ơn tinh thần nỗ lực phấn đấu, hy sinh, những đóng góp to lớn cho sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua.