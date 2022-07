Đại tá Đinh Văn Nơi kể thủ đoạn của những kẻ cho vay nặng lãi

Đại tá Đinh Văn Nơi cho rằng, nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi đã dùng điện thoại chia sẻ hình ảnh, thông tin để khủng bố con nợ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Công an tỉnh An Giang đã và đang tập trung truy quét các nhóm tội phạm này.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trả lời các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 8 (Ảnh: CTV).

Đối với nhóm tội phạm đánh bạc, theo Đại tá Đinh Văn Nơi, thời gian qua, công an các địa phương ra quân, triệt phá nhiều ổ bạc, lập lại trật tự, an ninh cho khu xóm, được nhân dân tin tưởng, hài lòng. Ông Nơi cho hay, bắt tệ nạn xã hội không chỉ đấu tranh đơn thuần mà còn xử lý nghiêm về tội tổ chức, trốn thuế hay rửa tiền.

Để lập lại trật tự, an toàn xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội, Đại tá Đinh Văn Nơi cho rằng, ngoài việc chủ động phối hợp với ngành chức năng và nhân dân để phòng ngừa, truy quét, ban giám đốc công an tỉnh sẽ xem xét xử lý kỷ luật lãnh đạo công an địa phương nếu buông lỏng quản lý để tội phạm hoạt động, có dấu hiệu bảo kê, quen biết.

Tại kỳ họp, Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin, Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường công an chính quy về các xã, lập chốt an ninh - nhất là ở điểm xa trụ sở công an để giữ bình yên cho nhân dân.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh An Giang Khóa X diễn ra trong ngày 12/7.